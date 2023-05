Xiaomi F2: smart TV da 43 pollici 4K UHD a 90€ in MENO su Amazon

Stai pensando di cambiare la tua TV per prenderne una smart, bella grande, senza spendere troppo? Allora non devi assolutamente perdere questa super offerta. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi F2 a soli 299,99 euro, invece che 399 euro.

Goditi questo sconto del 25% che ti permette di risparmiare ben 90 euro sul totale. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Una smart TV elegante, senza bordi e con il controllo vocale Alexa incluso a un prezzo davvero vantaggioso.

Xiaomi F2: a un prezzo così è da prendere immediatamente

Non ci sono dubbi sul fatto che Xiaomi F2 sia un’ottima smart TV. Ecco perché a questo prezzo non è assolutamente da perdere. Potrai goderti i tuoi contenuti preferiti dell’ampio display da 43 pollici con risoluzione 4K UHD. La tecnologia WCG offre una luminosità brillante e colori intensi.

È dotata di Fire TV integrata che ti permette di usare tutte le app che desideri come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Mediaset Infinity e tanti altri. Il tutto in una schermata semplice e intuitiva. Incluso avrai il telecomando intelligente che ti permette di parlare con Alexa e controllare anche gli altri dispositivi smart di casa.

Insomma un’ottima offerta che devi afferrare velocemente. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua Xiaomi F2 a soli 299,99 euro, invece che 399 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.