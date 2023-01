Xiaomi F2, la STUPENDA smart TV da 43" crolla su Amazon (-25%)

Se il tuo televisore è ormai troppo vecchio e fossi alla ricerca di un degno sostituto con un rapporto qualità/prezzo invidiabile, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di mettere le mani sull’ottima Xiaomi F2 da 43 pollici. Si tratta di una tra le smart TV più apprezzate in questa fascia di prezzo, tua ad appena 299€ grazie a un incredibile sconto del 25% che ti permette di risparmiare ben 100€.

Nonostante il prezzo evidentemente aggressivo, la televisione a marchio Xiaomi ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza visiva senza lasciare nulla al caso.

Risparmia subito 100€ sulla smart TV Xiaomi F2 con questa offerta di Amazon

Come puoi vedere te stesso dall’immagine soprastante, la televisione del colosso cinese è caratterizzata da cornici praticamente invisibili e un design dal forte sapore premium – ti ricordiamo che stiamo parlando di una smart TV da appena 299€.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge uno stupendo pannello da 43″ pollici a risoluzione Ultra HD 4K con supporto HDR10 per immagini sempre chiare e colori profondi e avvolgenti. Come i modelli più popolari di televisioni moderne, anche Xiaomi F2 è perfettamente compatibile con le più importanti piattaforme di streaming: ti basta un tasto per accedere all’intero palinsesto di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre ancora.

Non farti scappare questa validissima offerta di Amazon che ti permette di acquistare la bellissima smart TV del colosso cinese, tua con un bel risparmio di ben 100€ con tanto di consegna rapida e senza spese di spedizione (solo per i clienti Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.