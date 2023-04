Xiaomi F2: la Fire TV è in SUPER OFFERTA su Amazon (anche in 5 rate)

Con il mese di aprile fa il suo ritorno l’offerta Amazon dedicata alla Xiaomi F2, la Smart TV di casa Xiaomi dotata di piattaforma Fire TV. Grazie all’offerta in corso è possibile acquistare il modello da 43 pollici con risoluzione 4K al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Da notare che è anche possibile puntare sull’acquisto in 5 rate mensili da 60 euro, senza interessi. In socnto ci sono anche le versioni da 50 pollici, a 449 euro, e 55 pollici, a 499 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi F2: la Fire TV da 43 pollici è disponibile in offerta su Amazon

La Xiaomi F2 è una Smart TV con piattaforma software Fire TV (la stessa utilizzata dalle Fire TV Stick di Amazon) che può contare su di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K. Il TV è dotato di quattro porte HDMI 2.1 e del supporto al controllo vocale tramite Alexa. A disposizione degli utenti ci sono tutte le app per l’intrattenimento domestico, da Netflix a Prime Video passando per YouTube, DAZN e molte altre. Come rapporto qualità/prezzo, considerando la completezza dell’offerta e la qualità del pannello, la Fire TV di casa Xiaomi è un vero e proprio best buy.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare la Xiaomi F2 da 43 pollici al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Per gli utenti interessati a questo modello c’è anche l’opzione per il pagamento in 5 rate da 60 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta in corso è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.