Xiaomi F2: la Fire TV 4K da 43 pollici in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-100€)

È il momento giusto per cambiare Smart TV: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la Xiaomi F2 con pannello 4K da 43 pollici al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Il modello in questione fa parte della gamma di Fire TV di Xiaomi che utilizzano come piattaforma software lo stesso sistema operativo utilizzato dai dispositivi Fire Stick di Amazon. Da notare, inoltre, che, in questo momento, sono in offerta anche i tagli da 50 e da 55 pollici della Fire TV di Xiaomi. Il modello è acquistabile anche in 5 rate mensili da 59 euro.

Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Xiaomi F2: la Fire TV è in offerta oggi su Amazon

La Xiaomi F2 è uno dei modelli più interessanti del mercato Smart TV, grazie ad un rapporto qualità/prezzo al top. La piattaforma software, Fire TV, ha tutte le carte in regola per offrire un’esperienza d’uso ottima, anche grazie alle tantissime applicazioni (le stesse già disponibili per le Fire Stick) per l’intrattenimento domestico. Il pannello da 43 pollici con risoluzione 4K è di ottima qualità e si adatta a tutti i contesti d’uso. Da segnalare che c’è anche il controllo vocale tramite Alexa. Per i più esigenti, la gamma di TV Xiaomi include anche modelli da 50 pollici e 55 pollici, anche questi in offerta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi F2 da 43 pollici al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Lo sconto del 25% garantisce un risparmio aggiuntivo che rende il modello decisamente più conveniente. Da notare, inoltre, che è possibile anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 59 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Il TV è acquistabile direttamente su Amazon:

