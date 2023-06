Xiaomi F2 da 43" con Fire TV in offerta: oggi è tua a meno di 300€

La Smart Fire TV Xiaomi F2 da 43″ offre un’esperienza di visione di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, oggi può essere tua a 299,99€ rispetto al prezzo consigliato di 399,00€.

La TV supporta una risoluzione 4K Ultra HD, che offre una qualità dell’immagine quattro volte superiore al Full HD. Ciò significa che potrai apprezzare tutti i dettagli e i colori in modo nitido e vivido. Grazie alla tecnologia WCG (Wide Color Gamut) integrata, questa Smart TV offre una maggiore profondità dei colori, consentendoti di godere di un’esperienza visiva più realistica. Inoltre, supporta l’HDR 10, che garantisce una luminosità brillante e un contrasto ottimale per un’immagine ancora più coinvolgente.

Con la Fire TV integrata, avrai accesso a migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri. La Smart Fire TV Xiaomi F2 include un telecomando vocale Alexa, che ti consente di controllare facilmente la TV con comandi vocali. Puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e persino controllare altri dispositivi intelligenti compatibili nella tua casa. Se sei un appassionato di giochi, questa TV è dotata di una modalità di gioco che sfrutta i 4 connettori HDMI 2.1, la funzione ALLM (Auto Low Latency Mode) e il breve tempo di risposta del pannello. Queste caratteristiche ti permetteranno di goderti al massimo le tue sessioni di gioco. Insomma, stiamo parlando di un televisore perfetto per sfruttare al massimo la tua Playstation 5 o Xbox Series X. Non farti scappare questa promozione!

