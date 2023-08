Xiaomi F2 a 189€: eccellente smart TV 2K a prezzo RIDICOLO (Amazon)

Sei alla ricerca di un nuovo televisore che possa offrirti un’esperienza visiva coinvolgente senza svuotare il portafoglio? La Xiaomi F2 32″ con Smart Fire TV integrato potrebbe essere la risposta che stavi cercando. Questo televisore, attualmente in offerta su Amazon a soli €189,99 invece del prezzo pieno di €209,00, offre una vasta gamma di funzionalità che renderanno le tue serate davanti allo schermo ancora più piacevoli. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, la ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questa spettacolare TV è dotata di un display a schermo intero con cornice metallica e design monoscocca, che conferisce un tocco di stile alla tua casa. La risoluzione di 720p e la tecnologia LED garantiscono immagini nitide e vivide, mentre la frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura una visione fluida.

Con il doppio altoparlante da 10W e le tecnologie Dolby Audio e DTS-HD, l’audio di questo televisore è altamente performante e avvolgente. La presenza di DTS Virtual:X offre un’esperienza cinematografica completa, coinvolgendoti nell’azione come mai prima d’ora.

Agli amanti della tecnologia, offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, USB e HDMI. Grazie a Miracast e AirPlay, puoi riprodurre i tuoi contenuti multimediali da dispositivi Android, iOS e Mac sulla tua TV. Con Fire TV integrata, hai accesso a migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri.

Il telecomando vocale Alexa incluso ti permette di controllare facilmente la tua Smart TV. Puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e molto altro, tutto con un semplice comando vocale. Inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa.

Con un prezzo scontato di €189,99, questa sensazionale smart TV di Xiaomi offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.