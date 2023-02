Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: il re dei monopattini è finalmente in sconto

Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è uno dei monopattini elettrici più venduti su Amazon, ed è oggi disponibile con uno sconto del 20%. Xiaomi è una delle aziende leader nel settore degli electric scooter, ed il 4 Pro rappresenta il top di gamma dell’azienda. Non perdere questa occasione e acquistalo subito ad un prezzo di soli 679,99 euro. Ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: uno dei monopattini elettrici più venduti su Amazon

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ha un limite di peso di 120 chilogrammi e dispone di due ruote con cerchi in gomma e una cornice in metallo. Il peso del dispositivo è di soli 22 chilogrammi, il che lo rende molto facile da trasportare. Inoltre, il manubrio è fisso, ciò lo rende particolarmente stabile durante la guida.

Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è in grado di raggiungere velocità fino a 25km/h e percorrere fino a 45km con una sola carica. Ciò significa che può essere utilizzato per spostamenti brevi e medi, senza doversi preoccupare di rimanere a piedi.

Ci sono molte ragioni per cui lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è così popolare. In primo luogo, la marca Xiaomi è conosciuta per la sua alta qualità e il suo design innovativo. In secondo luogo, il monopattino è molto facile da usare e da trasportare, il che lo rende perfetto per chiunque voglia spostarsi in città in modo veloce ed efficiente. Inoltre, questo electric scooter è dotato di molte funzionalità avanzate. Ad esempio, è dotato di un sistema di frenata a doppio disco, che garantisce un arresto rapido e sicuro. Inoltre, dispone di un sistema di illuminazione a LED, che lo rende visibile anche di notte.

Se sei alla ricerca di un monopattino elettrico di alta qualità, lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è una scelta eccellente. Con la sua velocità, la sua durata della batteria e le sue funzionalità avanzate, rappresenta una delle migliori opzioni sul mercato oggi. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo ad un prezzo di soli 679,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.