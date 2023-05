Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite: le novità sono già su Amazon in promo lancio

Xiaomi ha appena annunciato i suoi nuovi monopattini elettrici, ampliando la gamma con le ultime novità. Arrivano in Italia Electric Scooter 4 e 4 Lite. Entrambi i modelli sono in promo lancio su Amazon a un prezzo decisamente interessante ed è bene approfittarne adesso. Li ricevi con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo modello, il più potente, è Electric Scooter 4. Dalla sua, una potente motore da 600W e un’ampia batteria che garantiscono fino s 20 KM/h di velocità e fino a 35KM di autonomia con una sola ricarica. In promo lancio, lo prendi a 499,99€ invece di 549,99€.

Il secondo modello è la versione Lite, che resta comunque un’ottima alternativa per chi desidera spostarsi in libertà, lasciando la macchina a casa. Il motore da 300W offre anch’esso una velocità che si spinge a 20KM/h mentre l’autonomia energetica è di 20KM con una sola ricarica della batteria. In promozione, lo prendi a 399,99€ invece di 449,99€.

Due ottimi modelli di monopattino elettrico, entrambi di alta qualità e connessi allo smartphone tramite applicazione. Questi gioiellini firmati Xiaomi sono la scelta ideale in arrivo dell’estete: puoi spostarti il libertà e la macchina rimane a casa. Approfitta delle promo lancio su Amazon per fare ottimi affari: c’è poco tempo. Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.