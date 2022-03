Xiaomi: ecco quanti smartphone ha venduto nel 2021

Sappiamo che in questi giorni molte compagnie di telefonia mobile stanno rilasciando i propri flagship nei mercati internazionali; fra questi, citiamo anche Xiaomi che ha da poco svelato le sue proposte per il nuovo anno.

Proprio questa società ha annunciato ora i risultati del 2021; secondo un primo rapporto dell'azienda, sembra che il fatturato totale per il 2021 sia stato di 85,6 miliardi di Yuan e che ha ottenuto un aumetno anno su anno pari al 21,4%. L'utile netto invece, sembra essere stato di 4,5 miliardi di Yuan.

Xiaomi: i risultati per il 2021

Osservando il mercato intero degli smartphone, notiamo che Xiaomi ha venduto bene in tutti i paesi; i telefoni di questa società hanno ottenuto ottimi guadagni e hanno battuto nuovi record. Ora, secondo quanto si legge, l'OEM cinese ha venduto 190 milioni di unità, con un upgrade di anno su anno pari al 30%.

A riportare questi dati ci pensa il sito di Canalys, comunicando che la società in questione è stata al primo posto in ben 14 mercati durante tutto l'anno; certo, in altri cinque è arrivata nella Top Five e in Europa invece, seconda solo ad Apple.

Segnaliamo che le performance nei mercati non locali hanno ottenuto una crescita alquanto elevata; solo nel 2021, abbiamo visto entrate provenienti dai paesi internazionali pari a 163,3 miliardi di yuan.

Non solo midrange e low-cost: Xiaomi ha venduto bene anche nerl settore dei flagship e si apprende che nel prossimo futuro, la compagnia darà sempre più filo da torcere ai rivali per eccellenza, Samsung e Apple. Si contende la sua quota con artisti del calibro di OnePlus, OPPO, Vivo. Di fatto, menzioniamo che le spedizioni di telefoni premium aventi un costo superiore ai 300 euro sono aumentate di un 160% anno su anno; il mercato dei flagship killer (i famosi telefoni di fascia medio-alta) sta spopolando e l'azienda registra un successo dopo l'altro, complici anche gli ottimi Xiaomi 11T che vendono “come il pane”.