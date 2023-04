Xiaomi: ecco perché l'azienda non realizza più flagship compatti

Sappiamo che il mercato delle telefonia mobile oramai ha intrapreso una direzione ben precisa per quanto concerne gli smartphone di grandi dimensioni. Sembra che tutti siano pazzi per i cosiddetti “padelloni” e i dispositivi piccoli e compatti non li voglia più nessuno. Un vero peccato perché c’è ancora una (ristretta) cerchia di persone che gradirebbe ammiraglie contenute. Sarebbe una sogno vedere un iPhone 14 Pro mini, un Galaxy S23 Ultra mini, un OnePlus 11 mini e così via. Nella notizia di oggi, scopriamo che Xiaomi, noto brand di telefonia internazionale, che produce smartphone di ogni fascia di prezzo, ha deciso che non intende più investire nei gadget “piccoli”. Realizzerà solo prodotti “grandi”. A riportarlo, il CEO della compagnia in un post su Internet, nel quale spiega le motivazioni di questa decisione.

Perché Xiaomi non investe più nei flagship compatti

Nel corso di una serie di Q&A poste su Weibo al dirigente di Xiaomi, Lei Jun, scopriamo qual è il vero motivo per cui l’azienda non produrrà più smartphone premium compatti. Rispondendo ad un utente, il funzionario dichiara che Xiaomi 13 è già un’ottima opzione, grande quanto il rivale iPhone 14, ma che non intende costruire dispositivi più piccoli, come lo era ad esempio, l’ottimo Xiaomi 12 (che a proposito, trovate su Amazon ad un prezzo stracciato: solo 430,00€).

Inoltre, Lei Jun ha ribadito che non vuole produrre smartphone compatti in maniera molto chiara: le persone che desiderano ammiraglie contenute sono… poche. Semplice. Non c’è tanta richiesta… e anche Apple lo sa bene, visto che ha dovuto togliere dal listino i “mini iPhone” dopo soli due anni. Non ha senso investire ingenti somme di denaro per produrre cellulari di punta che nessuno acquista.

Oramai la direzione è stata tracciata: il mercato va in una direzione ben precisa. Ci dobbiamo abituare a veder sempre più padelloni e sempre meno deliziosi smartphone tascabili. Se siete interessati a qualcosa di compatto, vi conviene puntare su uno Xiaomi 12 del 2022, anche perché costa pochissimo oggi: solo 430€ su Amazon con spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.