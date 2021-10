Xiaomi: ecco come sarà il design dei nuovi flagship

Xiaomi pubblica costantemente nuovi brevetti relativi a smartphone e altri device elettronici. Alcuni di questi diventano poi prodotti commerciali, ma molti altri invece, prendono polvere sugli scaffali. Solo il tempo ci dirà quale destino attende il prossimo patent appena emerso online dell'azienda. La domanda di brevetto stessa è stata depositata nel settembre dello scorso anno, ma le informazioni a riguardo sono trapelate soltanto ora.

Xiaomi: il nuovo Mi 12 sarà così?

La documentazione mostra uno smartphone Xiaomi con angoli arrotondati. Il pannello frontale mostra il display, che ha anche bordi e angoli stondati, nonché cornici curve sui lati. Qui, la fotocamera frontale si vede inserita nell'angolo in alto a sinistra.

La fotocamera principale invece, stupisce per le sue dimensioni. Notiamo il grande sensore principale. Sotto, c'è un sensore più piccolo e una lente periscopica zoom. A completare questo c'è un flash LED situato nella parte inferiore. A giudicare dal set di camere, il terminale dovrebbe avere un comparto fotografico di punta. Ma non abbiamo informazioni reali e concrete su questo gadget.

Il 25 settembre 2020, Xiaomi Mobile Software di Pechino ha depositato un brevetto di design con The Hague International Design System, il database di design industriale del World Intellectual Property Office (WIPO). La documentazione, che mostrava un nuovo smartphone Xiaomi, era già disponibile online il 15 ottobre 2021.

È un moderno telefono Xiaomi con angoli arrotondati e display curvo. Il dispositivo ha cornici molto sottili su tre lati, con un mento leggermente più spesso. Notiamo poi la selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni.

Le informazioni trapelate ci fanno sospettare che si tratti di un telefono cellulare di fascia alta. Il modulo fotografico è composto da tre lenti, disponibile in modo ben visibile al centro della back cover. La main camera potrebbe essere un'unità da 108 MPX. Secondo altre indiscrezioni invece, si dice che la società voglia adottare un sensore da 50 Megapixel. Non ci resta che attendere nuovi rapporti in merito.