Il concept dello smartphone pieghevole di Xiaomi rivela un design pieghevole verso l'interno disposto lungo l'asso verticale. Di fatto, l'OEM cinese ha depositato alcuni brevetti per nuovi foldable quest'anno. Di recente, abbiamo visto lo il Mi Mix Flip con un design pieghevole a conchiglia mentre il Mi Mix Fold era già in lavorazione. Ora è apparso online un nuovo patent per un dispositivo dall'estetica unica. Il brevetto è stato trasformato in render 3D grazie agli esperti di LetsGoDigital.

Xiaomi: un design unico per un foldable incredibile

L'anno scorso, Xiaomi ha brevettato un design con la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Il documento sul brevetto è stato rilasciato ieri e contiene più documenti che descrivono il design. Le immagini di questi documenti sono state rese pubbliche e possiamo notare un telefono pieghevole con uno schermo infinito che gira intorno ai lati verso la parte anteriore.

In passato, abbiamo visto qualcosa di simile da Huawei con il suo pieghevole Huawei Mate Xs. Ma a differenza del design pieghevole verso l'esterno di quest'ultimo, il Mi Fold di Xiaomi ha una piega verso l'interno. Ha lati sottili con un form factor complessivamente più spesso.

C'è anche una cornice verticale su uno dei frame laterali che ha tutti i pulsanti e i connettori. Il telefono dispone anche di un altoparlante, un microfono e un vassoio per schede SIM sul lato superiore. Nella parte inferiore, ha il connettore USB Type-C.

A partire da ora, non ci sono notizie dall'azienda sull'esclusivo telefono dell'OEM cinese. Ma possiamo aspettarci di saperne di più su un nuovo Mi foldable entro la fine dell'anno. È possibile che Mi Mix Flip e Mi Mix Fold 2 possano essere lanciati nel corso di quest'anno; restate connessi con noi per saperne di più.

