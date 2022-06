Xiaomi: su eBay smartphone Android a soli 90 euro

Sul portale di eBay, il colosso dello shopping online, trovi uno smartphone Android Xiaomi a meno di 90 euro. Non si tratta di un sogno, ma di una vera e propria occasione. Ovviamente, a questo prezzo non stiamo parlando di un top di gamma, ma comunque di un dispositivo di tutto rispetto.

Si tratta dello Xiaomi Redmi 9AT a soli 89,90 euro, invece di 119,99 euro. Questo device ha circa due anni e si presenta come un prodotto di fascia bassa adatto a chi cerca praticità e risparmio. Comunque, le sue componenti non rinunciano alla qualità.

Al suo interno c’è il Chipset MediaTek Helio G25 a 12nm, una CPU Octa Core e la GPU PowerVR 8320. Inoltre, ha 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB tramite microSD. Il vantaggio di questo smartphone è il prezzo e una super batteria da 5.000 mAh.

Xiaomi Redmi 9AT in super offerta su eBay

Se stai cercando un regalo per tuo figlio ancora minorenne o per un genitore avanti negli anni, questo Xiaomi Redmi 9AT è lo smartphone Android che stavi cercando. Non solo costa poco, lo metti nel carrello a soli 89,90 euro, ma ha un ecosistema semplice e immediato da utilizzare.

Tutti i modelli Xiaomi, anche quelli più economici, sono curati nei minimi dettagli lato funzionalità grazie alla MIUI che rende tutto più pratico ed efficiente. Occorre anche valutarlo in base al suo rapporto qualità-prezzo.

Infatti, a meno di 90 euro offre ciò che molti altri smartphone Android di questa fascia non riescono a offrire. L’affidabilità è impareggiabile e la cura anche nel design non ha eguali. È vero che il risparmio è assicurato, ma si avrà anche tra le mani un dispositivo che, all’utilizzo per cui si propone, non delude sicuramente.

Cogli al volo l’offerta di eBay e metti nel carrello lo Xiaomi Redmi 9AT a soli 89,90 euro, invece di 119,99 euro. Ricorda che se sceglierai PayPal come metodo di pagamento, potrai pagarlo in 3 rate a interessi zero e senza busta paga.

