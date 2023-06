Xiaomi Earbuds Basic 2: gli OTTIMI auricolari wireless su eBay a 20€

Vuoi delle cuffiette Bluetooth belle e comode ma hai un budget limitato? Non preoccuparti, ho trovato la soluzione per te. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Earbuds Basic 2 a soli 20,99 euro, invece che 35 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti di questo sconto del 40% per avere un bel risparmio e soprattutto degli auricolari senza fili eccezionali. Sono comodi, leggeri, impermeabili e hanno una batteria che dura tantissimo. Sono perfetti per ascoltare musica e per fare chiamate. Possiedono la cancellazione del rumore, una connessione stabile e una modalità gaming. A questa cifra non c’è proprio tempo da perdere.

Xiaomi Earbuds Basic 2: qualità ottima e il prezzo è una sciocchezza

Gli auricolari wireless Xiaomi Earbuds Basic 2 hanno un design In-ear che garantisce un ottimo isolamento acustico e il massimo del comfort. Le potrai tenere alle orecchie per tutto il giorno senza nemmeno renderti conto di averle. Hanno una connessione stabile e senza latenza, per cui perfette anche per guardare video o giocare.

Grazie a driver dinamici da 7,2 mm potrai immergerti completamente nei tuoi brani musicali e percepire ogni singola nota in modo preciso. Sono anche dotate della tecnologia di riduzione del rumore, così durante le chiamate si tu che chi ti ascolta potrete udire la voce forte e chiara senza distrazioni. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e hanno una batteria in grado di durare per 4 ore con una sola ricarica e per 20 ore totali grazie alla custodia.

Fai veloce perché come spesso avviene queste promozioni scadono in fretta e i pezzi sono limitati. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista i tuoi Xiaomi Earbuds Basic 2 a soli 20,99 euro, invece che 35 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.