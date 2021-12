Xiaomi è stata multata per pubblicità ingannevole. Si legge che l'azienda ha promosso l'arrivo di un telefono con display AMOLED quando in realtà questo era dotato di schermo LCD.

Perché Xiaomi è stata multata in Cina?

In una strana svolta degli eventi, Xiaomi è stata multata in Cina dal governo del paese a causa di una falsa pubblicità. Se si deve credere a un rapporto recente, il produttore di smartphone è stato sorpreso a promuovere un telefono con un pannello LCD come se avesse un'unità AMOLED. Secondo quanto riferito, la società è stata multata di 20.000 CNY per violazione delle leggi. La multa è stata pagata da Xiaomi Communication Technology Co., Ltd., secondo quanto riportato.

Segnalato da ITHome, l'OEM cinese è stata sorpresa a violare la “Legge sulla pubblicità della Repubblica popolare cinese“, poiché il marchio ha commercializzato il suo Redmi K30 5G come uno smartphone dotato di un display Samsung AMOLED, ma chiaramente non era così.

Per chi non lo sapesse, il Redmi K30 5G era dotato di un pannello LCD FHD+ IPS da 6,67 pollici con un foro per la fotocamera selfie. Il display del telefono era stato pubblicizzato come AMOLED Samsung dal marchio durante l'evento di prevendita di ottobre 2020 presso il negozio ufficiale di Xiaomi su Tmall.

La società, tuttavia, non si dichiara colpevole e ha affermato che lo stesso è accaduto a causa di “errore umano“. Per quanto ci riguarda, possiamo certamente sperare tali errori non si verifichino più in futuro. Dopotutto, queste cose, non solo offuscano l'immagine di un brand, ma diffondono anche disinformazione.

Sebbene sia difficile determinare quanti clienti avrebbero acquistato il telefono solo per questo particolare tipo di display, non possiamo fare a meno di pensare che dovrebbe esserci una qualche forma di compensazione per lo stesso.