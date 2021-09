Fra i prodotti dell'ecosistema Xiaomi ci sono anche alcuni prodotti del brand Deerma. Fra questi, impossibile non notare il deumidificatore compatto, perfetto per piccoli ambienti (come il bagno) o addirittura per gli armadi. Un gioiellino che ora è anche in gran sconto su Amazon a 16€ circa: completa velocemente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: deumidificatore compatto a prezzo super

Un oggetto di design, innanzitutto. Un prodotto che consuma quasi zero elettricità, grazie al suo particolare principio di funzionamento. Infatti, al suo interno ci sono delle speciali perle, in grado di catturare l'umidità ambientale in modo efficace.

Sono verdi, ma – quando sature di acqua – diventano arancioni. Solo a quel punto dovrai collegare il dispositivo alla corrente elettrica e aspettare: basterà pochissimo e le perle di gel si rigenereranno, letteralmente. Torneranno subito pronte ad intrappolare altra umidità, liberandotene.

Una genialata, questo deumidificatore compatto di Xiaomi Deerma, che adesso prendi su Amazon a prezzo eccezionale: completa l'ordine al volo per averlo a 16€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: l'offerta è a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home