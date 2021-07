I migliori prodotti Xiaomi, originali, al prezzo che non speravi! Anche su Gshopper è partita la Summer Sale: l'affidabilissimo store propone una serie di dispositivi super scontati, tutto con spedizioni gratis.

Approfitta adesso delle occasioni più succulente dell'estate, sfrutta i nostri codici sconto, ma ricorda: sono attivabili solo in modo limitato.

Xiaomi a pochissimo alla Gshopper Summer Sale

Una selezione di 5 prodotti, la mia. Quattro sono by Xiaomi e l'ultima è una chicca che proprio non potevo evitare di segnalarti. Se sei appassionato dei prodotti dell'ecosistema del colosso cinese, apprezzerai questi codici sconto. Tutti hanno spedizioni gratis e quasi tutti da magazzino europeo, quindi arriveranno a casa in pochissimi giorni.

Il primo è sul gioiellino che ti permetterà di potenziare al meglio la connessione WiFi di casa. Si tratta del Mijia WiFi Pro, super smart e facile da configurare: mettilo nel carrello, usa il coupon “FD676B5875” e pagalo 10,99€ appena! Le spedizioni? Rapide e gratis, da magazzino europeo.

La seconda golosa opportunità è dedicata al ventilatore smart Xiaomi Mi Smart Standing 1C. Super tech, connesso a Internet in WiFi, ora lo prendi a 49,99€. Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “DB3105A764”. Le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente dall'Italia.

Il terzo prodotto, sempre del colosso cinese, è l'eccellente monopattino elettrico Mi Essential Lite. Con una velocità di 25KM/H, un'autonomia che si spinge a 20KM, questo gioiellino dedicato alla mobilità alternativa a 229€ non si trova facilmente. Il tuo affare lo fai adesso, grazie a Gshopper: mettilo subito nel carrello e completa l'ordine, pochi pezzi disponibili sottocosto. Spedizioni veloci e gratis dalla Spagna.

Il quarto gioiellino di Xiaomi è un alleato per le pulizie domestiche, che diventeranno più facili, visto che se ne occuperà lui e non tu. Si tratta del celeberrimo Roborock S5 Max e ora lo porti a casa con sconto di 200€: spazza, sterilizza, lava ed è anche smart. Lo colleghi a Internet e gestisci tutto anche tramite App. Non manca la mappatura delle stanze, per una pulizia ultra precisa. Non perdere l'occasione di portarlo a casa praticamente a metà prezzo: mettilo nel carrello, ma ricorda di usare il codice “3A02092E41” prima di pagare. Il prezzo finale è di 289€ appena. Spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo.

L'ultima è una chicca, non è di Xiaomi, ma è un vero spettacolo. Questo smartwatch riprende il concept che girà intorno al futuro possibile Apple Watch 7. Non a caso ricorda iPhone 12! Bello, con enorme display da 1,7″ e dotato di tutto quello che serve a un ottimo Smartwatch, ora lo prendi a 19,99€. Come? Mettilo nel carrello e usa il codice “smartwatch21” al momento del pagamento. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Hai visto quanta bella tecnologia a prezzi bassissimi? Si tratta della Gshopper Summer Sale ed è un vero spettacolo! Sii rapido però, perché durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone