Xiaomi: con il bollitore SMART puoi anche cucinare

Il bollitore smart Xiaomi Kettle Pro è un vero spettacolo. Non limitarti a usarlo per i liquidi, con questo gioiellino potrai anche cucinare e non solo. Un sacco di funzionalità, possibilità di gestirlo con lo smartphone attraverso l'applicazione Mi Home e una qualità costruttiva ineccepibile. Questo gioiellino lo prendi direttamente su Amazon a gran prezzo: lo porti a casa a solo 55€ con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: il bollitore smart cuoce anche a pressione

Un prodotto unico nel suo genere, che rispecchia al meglio la filosofia del colosso cinese. Perfetto per bollire l'acqua, è in grado di offrirti molto di più. Ad esempio, sei tu a decidere la temperatura e non solo: puoi anche mantenerla costante per 12 ore. Il suo rivestimento in acciaio Inox ti garantisce un isolamento termico eccezionale.

Come anticipato, puoi usarlo anche per cucinare: zuppe, creme e altre ricette. La cosa interessante è che supporta persino la cottura a pressione.

Collegalo in Bluetooth al tuo smartphone e – attraverso l'apposita applicazione – potrai gestirne diversi aspetti. Soprattutto, puoi segnare la temperatura ideale e mantenere caldo il contenuto del bollitore, che diventa all'occorrenza un termos intelligente, quindi.

Dotato di comoda base rotante, puoi sollevarlo, usarlo e sistemarlo al suo posto quando non serve. Un prodotto di elevata qualità che, se fosse proposto dalla concorrenza, avrebbe un prezzo parecchio più elevato. Per fortuna esiste Xiaomi ed esistono i suoi prodotti con equilibrio fra qualità e prezzo eccezionale.

Il bollitore smart Kettle Pro è un autentico aiuto in cucina, perfetto per diversi utilizzi. Non perdere l'occasione di fare il tuo affare direttamente su Amazon: completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 55€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.