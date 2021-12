Xiaomi: con 9€ il WiFi è stabile e veloce (router smart)

Con un investimento minimo, puoi portare a casa questo super router smart di Xiaomi e rendere la connessione WiFi di casa più stabile e veloce. A disposizione hai la possibilità di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente: nessun problema grazie alle 4 antenne. Con le promozioni Amazon del momento, puoi prenderlo a 9,34€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: basta poco per un WiFi più potente e veloce

Un dispositivo intelligente, che configuri in un attimo tramite l'applicazione per Android e iOS. Devi solo attaccare il router al modem di casa per poter espandere la connessione WiFi in modo uniforme in tutta la casa.

Grazie alle sue 4 antenne, non avrai alcun problema a coprire in modo uniforme l'abitazione. Non solo, il tipo di compatibilità del WiFi è 2,4GHz, ovvero a lungo raggio. Questo lo rende perfetto per i dispositivi della casa smart, sparsi in giro per l'abitazione, ma non solo: ovviamente puoi usarlo per smartphone, tablet, PC e non solo.

Insomma, un prodotto spettacolare, che puoi portare a casa a 9,34€ appena, grazie alle promozioni Amazon del momento. L'ottimo router smart di Xiaomi a questo prezzo è un vero e proprio regalo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.