Xiaomi: con 9€ finalmente il WiFi è STABILE e veloce

Basta veramente poco per non essere più schiavi di una rete WiFi lenta, instabile e fastidiosa. Grazie al repeater intelligente di Xiaomi – e alle promozioni Amazon del momento – servono 9€ circa appena e le spedizioni sono anche super rapide e gratuite.

Compatto, ma dotato di design a doppia antenna, è super semplice da configurare e risulterà immediatamente pronto all'uso. In un attimo, potrai cambiare la qualità del segnale wireless, che arriverà in modo molto più stabile in tutti gli ambienti della casa. Addirittura, se disponi di un'abitazione molto grande, a questo prezzo potrai facilmente prenderne più di uno da sistemare in diversi angoli.

Xiaomi WiFi stabile e potente: basta veramente poco

Un dispositivo super semplice da configurare. Basterà capire dove il segnale di rete inizia a diventare meno prestante perché il router principale è lontano. Esattamente lì, basterà cercare la presa elettrica più vicina e sistemare il dispositivo. In un attimo, con l'aiuto dell'applicazione per smartphone, potrai effettuare l'abbinamento al router e la configurazione.

A quel punto, il lavoro sarà finito e sarai pronto a godere di un segnale WiFi molto più potente e stabile. Questo modello ha una portata di 300Mb/s e può supportare fino a 64 dispositivi connessi in contemporanea. Per questo motivo, risulta perfetto per gestire i tantissimi dispositivi intelligenti che ormai sono in casa. Non solo, risulta ovviamente perfetto per collegare smartphone, PC, tablet, smart TV e altri device.

Come anticipato, se la tua abitazione è molto ampia, grazie allo sconto del momento, l'occasione è perfetta per prenderne più di uno e sistemarli in punti strategici.

Insomma, basta veramente poco per rendere la rete wireless di casa e ufficio decisamente più performante e stabile. Questo gioiellino di Xiaomi, complici gli sconti Amazon del momento, adesso lo porti a casa a 9€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.