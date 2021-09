Una presa di Xiaomi per rendere smart qualsiasi cosa non lo sia. Quella lampada che ti piace tanto, quel condizionatore che non puoi connettere a Internet, quella macchina del caffè che non puoi programmare. Bastano 8€ circa appena per risolvere, grazie al gioiellino che ho scovato su Amazon: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: con una presa, diventa tutto smart

Un dispositivo così semplice da usare, quanto geniale. Devi inserirlo fra la presa a muro e il prodotto che vuoi rendere smart e sei pronto. In un attimo, configuri il gioiellino di Xiaomi tramite applicazione, lo colleghi a Internet in WiFi e – da quel momento – puoi gestirlo da remoto.

Puoi programmare accensione e spegnimento oppure farlo in tempo reale. Ancora, puoi abbinarlo agli assistenti vocali Alexa oppure Google Home e fare tutto con la voce.

La presa smart si occuperà, essenzialmente, di erogare o fermare energia elettrica. Di conseguenza, il prodotto che avrai collegato si accenderà e spegnerà. Proprio questo concetto lo rende geniale: alla fine, puoi rendere smart anche quello che normalmente non lo è.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo gioiellino di Xiaomi a prezzo ridicolo, direttamente da Amazon: completa l'ordine rapidamente per averlo a 8€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

