Uno dei primi problemi, che rende lenta la rete WiFi, è spesso la copertura del router. Ecco che, con questo gioiellino smart di Xiaomi, puoi risolvere ogni problema. Il bello è che bastano appena 12€ per portarlo a casa e puoi prenderlo direttamente da Amazon. Spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: WiFi più stabile e potente, basta poco

Un prodotto decisamente interessante, semplicissimo da configurare. Le due potenti antenne permettono al segnale della rete senza fili di rimbalzare agevolmente, arrivando in modo agevole in tutta casa.

Il ponte che manca fra i tuoi device e il router, che spesso è troppo lontano per garantire una copertura uniforme. Con ripetitori come questi, migliorare la rete WiFi è semplicissimo: scegli il punto di casa dove il segnale inizia a scarseggiare e piazzi nei dintorni questo interessante dispositivo. Lo configuri attraverso l'apposita applicazione e sei pronto a sfruttarlo.

Sempre da app, puoi controllare il corretto funzionamento del tuo gioiellino e altri parametri. E se hai un'abitazione molto grande, nessun problema: grazie al prezzo irrisorio di questo prodotto Xiaomi, puoi prenderne anche due o tre e piazzarli in modo strategico, così da creare la copertura WiFi perfetta. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare: completa l'ordine al volo da Amazon per portare a casa questo gioiellino a 12€ appena. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home