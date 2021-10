Xiaomi: con 12€ la rete WiFi DECOLLA, bombetta a tempo

Con Xiaomi, bastano 12€ per sistemare un problema fastidioso. Il WiFi, la rete Internet senza fili che – silenziosamente – anima la casa. Quando non c'è – o non funziona correttamente – si nota e i fastidi non sono pochi. Spessissimo è possibile risolvere con pochissimo perché il problema è banale: semplicemente, la casa è troppo grande perché il solo router basti a coprirla tutta con la rete che genera.

In questi casi, è sufficiente creare dei punti in cui la rete stessa può rimbalzare e raggiungere i tuoi dispositivi in modo stabile e potente. Fondamentale scegliere un buon ripetitore però: diversamente, non sarà possibile arrivare al risultato sperato. Non serve investire un patrimonio per accaparrarsi un ottimo dispositivo, basta stare attenti a occasioni lampo, proprio come quella di oggi: con 12€ circa appena fai un vero e proprio affare su Amazon e risolvi ogni problema. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccezionale ripetitore WiFi a prezzo ridicolo

Perché questo? Per una serie di motivi. Innanzitutto è bello, compatto ed elegante. Lo configuri in un attimo, grazie all'applicazione per smartphone, che poi ti servirà per gestire ogni aspetto del tuo gioiellino. Basterà posizionarlo in un punto strategico per permettere alla doppia antenna di funzionare al meglio: sistemalo esattamente dove la rete senza fili inizia a non essere più stabile e risolvi il problema.

Se hai una casa molto grande, non esitare a prenderne più di uno: a questo prezzo, puoi creare una vera e propria infrastruttura di rete spendendo pochissimo.

Insomma, questo ripetitore WiFi Xiaomi è una vera e propria genialata: completa rapidamente l'ordine da Amazon per averlo a 12€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.