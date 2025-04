Xiaomi Compressore Portatile: mai più gomme sgonfie a soli 47€

D’ora in poi puoi dire addio alle gomme sgonfie grazie al Compressore Portatile Xiaomi che offre un sistema di gonfiaggio d’emergenza ovunque tu sia. Dotato di una batteria potente, permette di intervenire in qualsiasi luogo e senza doverti rivolgere a un gommista o a un’officina. Oggi è in offerta a un prezzo speciale su eBay. Acquistalo subito a soli 47 euro!

Questa super promozione la ottieni inserendo il Coupon PSPRAPR25. Ricordati di inserirlo nella casella dei codici sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Una volta applicato, troverai un extra sconto di 2 euro prima del check out. Insomma, un’occasione imperdibile per questo gioiellino sempre super richiesto e spesso in sold out.

Sii veloce a concludere questo ordine. Così puoi assicurarti l’ottimo Compressore Portatile di Xiaomi di ultima generazione. Infatti, questa versione è dotata del nuovo adattatore per valvola ad attacco rapido. Ciò significa che non dovrai più sporcarti le mani per il gonfiaggio degli pneumatici di auto, moto, bici e monopattini. La consegna gratis è inclusa.

Compressore Portatile Xiaomi di ultima generazione: fa tutto lui

Con il Compressore Portatile di Xiaomi tu non devi fare nulla. Infatti, il modello in offerta speciale su eBay con il Coupon PSPRAPR25 è quello di ultima generazione. Grazie alla pressione preimpostata, si arresta quando lo pneumatico è pieno o ha raggiunto il gonfiaggio ideale. Seleziona tra 6 modalità di gonfiaggio che si attivano con un solo pulsante

Modalità manuale : 35 psi predefiniti Intervallo di regolazione: 3-150 psi/0,2-10,3 bar

: 35 psi predefiniti Modalità bicicletta : 45 psi predefiniti Intervallo di regolazione: 30-65 psi

: 45 psi predefiniti Modalità motocicletta : 2,4 bar predefiniti Intervallo di regolazione: 1,8-3 bar

: 2,4 bar predefiniti Modalità automobile : 2,5 bar predefiniti Intervallo di regolazione: 1,8-3,5 bar

: 2,5 bar predefiniti Modalità monopattino elettrico : 50 psi predefiniti Intervallo di regolazione: 45-60 psi

: 50 psi predefiniti Modalità pallone : 8 psi predefiniti Intervallo di regolazione: 4-16 psi

: 8 psi predefiniti

Cosa stai aspettando? Ordinalo subito su eBay a soli 47 euro con il Coupon PSPRAPR25.