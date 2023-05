Xiaomi CIVI 3, il nuovo mediogamma BELLISSIMO del brand cinese

Il nuovo midrange Xiaomi CIVI 3 è appena stato “spottato” presso un noto portale di benchmarking online. Il dispositivo sembra possedere un potente processore di fascia medio-alta sotto la scocca, il Dimensity 8200 Ultra di MediaTek.

Per chi non lo sapesse, la line-up CIVI del marchio asiatico è una linea di gran successo nel mercato locale domestico. Si tratta di una gamma di prodotti pensati per il giovane pubblico, per gli amanti dello stile, per le donne, per coloro che amano i selfie e non solo. Oggi apprendiamo che il nuovo modello della serie, lo Xiaomi CIVI 3, debutterà il 30 maggio in Cina. Dall’analisi fatta su un portale online, scopriamo che il device disporrà di un chip di nuova generazione, il Dimensity 8200 Ultra, e che il gadget vanterà grossi aggiornamenti sul comparto fotografico. Ma quanto sarà potente il nuovo Xiaomi? Scopriamolo insieme.

Xiaomi CIVI 3: cosa sappiamo ad oggi?

Lo Xiaomi Civi 3 è appena stato avvistato sul sito di Geekbench; il device ha il numero di modello 23046PNC9C e sembra che sarà alimentato dal chip di MediaTek da poco svelato. Si tratta del Dimensity 8200 Ultra e scopriamo che ci saranno a bordo 12 GB di RAM, oltre al sistema operativo Android 13 con MIUI 13 al seguito

Stando a quanto si evince dal sito di benchmarking, scopriamo che il CIVI 3 ha ottenuto ben 1148 punti nei test single core; su quelli multi core invece, ha ottenuto 3336 punti. Praticamente sono i medesimi punteggi che hanno riscontrato il OnePlus 10R e il Reale GT Neo 3, i quali possiedono a bordo il SoC Dimensity 8100 Ultra della scorsa generazione.

Il futuro Xiaomi CIVI 3 avrà una selfiecam incredibile e posteriormente ci saranno due camere (una Wide e una ultrawide). Troveremo una batteria da 4500 mAh con supporto alla fast charge da 67W. Lo Storage di bordo sarà di 512 GB,

