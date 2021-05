Xiaomi ha appena pubblicato un tweet decisamente molto imbarazzante sul divorzio di Bill Gates da sua moglie Melinda… come se non bastasse, questa è solo la parte minore, A quanto si legge, sembra che il post sia stato pubblicato da un iPhone. Oh-oh: forse c’è un problema, caro social media manager di Xiaomi UK…

Xiaomi usa un iPhone per i suoi profili social in UK?

La divisione di Twitter di Xiaomi UK si trova ora al centro di una bufera mediatica a causa di un tweet molto imbarazzante legato al divorzio di Bill Gates da sua moglie Melinda.

Il tweet recava scritto: “Anche se rompere con il tuo partner miliardario potrebbe non essere la scelta più intelligente, il nostro Mi 11 si ricarica completamente in 45 minuti utilizzando un turbocompressore cablato da 55 W, il che significa che sei sempre pronto a partire“. Rendendosi conto della sensibilità nell’argomento, la compagnia ha immediatamente il tweet.

Tuttavia, questa non è la parte peggiore, il tweet è stato inviato da un iPhone. Ciò significa che la società ha utilizzato un telefono di un marchio rivale per parlare della capacità di ricarica rapida della sua ammiraglia paragonandola al divorzio di Bill e Melinda Gates, che è un affare estremamente privato.

L’immagine grafica che vi era allegata mostrava il Mi 11 con il messaggio “Dobbiamo parlare” e il destinatario “Melinda”. Anche se questo è un post di cattivo gusto, la presa in giro di Xiaomi su una questione privata di una coppia di alto profilo non si concilia con l’etica che la società afferma di rappresentare e mostra solo il marchio sotto i riflettori negativi. In un incidente simile qualche tempo fa, Xiaomi Malaysia aveva suggerito che un imbroglione avrebbe dovuto usare un Mi 9 SE per tenere segreto l’adulterio al suo partner.

Come se non bastasse, il tweet è stato scritto da un iPhone e questa non è nemmeno la prima volta che accade. Il profilo privato del boss di Xiaomi, Lei Jun, spesso posta frasi e altro su Weibo o Twitter da un Apple iPhone.

Forse il team di social media di Xiaomi dovrebbe essere più attento e cauto.

Xiaomi

App