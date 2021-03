Secondo quanto si ipotizza in rete, sembra che Xiaomi inizierà lo sviluppo della sua prima automobile elettrica intelligente entro i prossimi due mesi. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto trapelato sul web.

Xiaomi Car: a che punto siamo?

Sembra che il gigante della tecnologia cinese stia puntando a costruire la propria auto. Secondo quanto riferito, la società sta pianificando di realizzare il progetto definitivo della Xiaomi Car entro i prossimi due mesi e sta rapidamente lavorando per portare avanti i suoi piani di produzione nel settore dell’automotive.

Secondo un rapporto di 36KR, la notizia arriva da investitori vicini al CEO e fondatore dell’azienda, Lei Jun, che si dice che sia anche a capo del progetto automobilistico. Secondo il rapporto, la società dovrebbe lanciare auto intelligente ed elettriche che che punteranno al mercato di fascia medio-alta, in piena competizione con le soluzioni europeee e con Tesla. Queste vetture trarranno vantaggio anche dal forte portafoglio tecnologico del marchio. In precedenza, avevamo riferito la notizia che il produttore di smartphone stesse realizzando un veicolo EV, ma una dichiarazione ufficiale ha negato lo sviluppo.

Inoltre, il rapporto aggiunge che il CEO aveva già incontrato il fondatore della casa automobilistica cinese, NIO per consultarsi sulla costruzione di una vettura intelligente. Una fonte familiare con la questione ha aggiunto che il progetto potrebbe iniziare “questo mese o il prossimo“. È stato anche affermato che il co-fondatore e vicepresidente della società, Wang Chuan, sarà il responsabile della produzione di auto del brand.

Infine, il produttore di elettronica di consumo ha in programma di contrattare anche le altre case automobilistiche locali; fra queste troviamo produttori del calibro di BYD e molti altri ancora. Sfortunatamente, questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi consigliamo di prenderlo con “un pizzico di sale“. Vi invitiamo a restare sintonizzati, poiché non appena avremo maggiori informazioni ve le comunicheremo con tempestività.

Xiaomi

Elettronica