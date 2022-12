Xiaomi Car EV: l'auto smart avrà una super batteria (RUMOR)

In queste ore scopriamo che Xiaomi ha appena brevettato una rivoluzionaria tecnologia per la batteria della sua fantomatica prima smart car elettrica.

Xiaomi Car EV: cosa è emerso in queste ore?

Facciamo un passo indietro; da diversi mesi si parla di una vettura elettrica intelligente prodotta interamente dal colosso asiatico Xiaomi. Dopo tantissimi leaks e rumors, è stata la compagnia stessa a confermare il tutto, sottolineando che ha perfino istituito una divisione automotive all’interno dell’azienda. Il suddetto dipartimento, a quel tempo, aveva oltre 500 dipendenti e si vocifera che il primo veicolo commerciale possa venir rilasciato nel corso della prima metà del 2024. Adesso, prima del lancio, abbiamo scovato un brevetto relativo alla batteria che potrebbe alimentare la macchina.

Stando ai documenti ufficiali trapelati, scopriamo che l’azienda sta lavorando ad una batteria in grado di ospitare più file di celle, diverse piastre di raffreddamento, componenti di entrata e uscita del liquido e non solo. Non entreremo nello specifico del funzionamento di questo sistema, ma vi basti sapere che l’OEM asiatico sta cercando un modo per migliorare l’autonomia degli accumulatori delle automobili smart e le performance legate alla sicurezza di queste unità.

Ad oggi si parla solo di un brevetto, quindi non c’è nulla di sicuro, tuttavia possiamo aspettarci che questa rivoluzionaria tecnologia possa venir utilizzata dentro il primo modello di auto. Ad oggi è solo una speculazione quindi vi invitiamo a prendere questa news con “un pizzico di sale”.

