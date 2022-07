Xiaomi Buds 3T PRO: solo per oggi al MINIMO STORICO

Le Xiaomi Buds 3T Pro si trovano in offerta su Amazon a 135,99€, con uno sconto del 20% e un risparmio di oltre 30 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta di un paio di cuffie wireless di fascia alta, pensate per gli utenti più esigenti.

Le cuffiette true wireless in-ear del brand cinese sono il modello di punta della line-up, caratterizzate da un design decisamente simile a quello delle AirPods Pro di Apple. La finitura opaca delle cuffie e della custodia trasmettono una sensazione premium ed esaltano le forme degli auticolari.

Compatibili con lo standard Bluetooth 5.2, le Buds 3T PRO sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore, utile per isolare l’utente dall’ambiente circostante ed immergerlo al 100% all’interno del contenuti riprodotto. Questa tecnologia è l’alleata ideale durante viaggi in treno o aereo, per godersi appieno musica, film e serie TV senza spiacevoli rumori esterni.

Questo modello si può connettere fino a 2 dispositivi contemporaneamente e c’è la certificazione IP55 che garantisce la resistenza delle cuffie ad acqua e polvere.

L’esperienza d’ascolto premium delle Buds 3T PRO è in forte sconto su Amazon, le cuffiette Xiaomi sono disponibili in offerta a 135,99€, un prezzo mai visto per le ottime true wireless del colosso cinese. La spedizione è gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine.

