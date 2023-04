Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: CROLLO al minimo storico (99€)

Se sei un fan di Guerre Stellari, non puoi perderti questa occasione imperdibile: le Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition, gli auricolari Bluetooth a tema Stormtrooper, sono in offerta su Amazon a soli 99,99 euro, con spedizione gratuita.

Si tratta di un’edizione limitata, realizzata con tecniche speciali per migliorare la percezione e la resistenza agli urti e ai graffi. Inoltre, gli auricolari e il case di ricarica presentano il logo iconico e riconoscibile degli Stormtrooper, per un look davvero unico.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition: un pezzo unico per veri fan

Gli Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition sono auricolari di alta qualità, dotati di un potente chip ANC che permette una cancellazione del rumore fino a 40dB. Puoi scegliere fra 3 modalità di suono per adattarti ad ogni contesto e ad ogni tua esigenza: modalità light per rilassarti al bar, modalità bilanciata per delle passeggiate al parco e una modalità più profonda per il tragitto casa-lavoro in una metropolitana rumorosa.

E se vuoi prestare attenzione a ciò che ti circonda senza dover per forza rimuovere gli auricolari, puoi attivare la modalità trasparenza.

Gli auricolari sono sintonizzati in linea con la curva Xiaomi HRTF, uno standard di calibrazione da studio che garantisce una riproduzione fedele e precisa dei dettagli sonori. Il driver dinamico ultra sensibile offre un’acustica dettagliata e professionale, tanto che ti sembrerà di essere in una sala registrazione. E per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, gli auricolari presentano anche effetti audio e istruzioni vocali personalizzati con Star Wars.

La durata della batteria del singolo auricolare è di circa 7 ore; abbinato al case riesce a durare fino a 32 ore. Il case supporta anche la ricarica wireless, per una maggiore comodità. Con un tasto facile da premere, potrai evitare contatti errati e riuscirai a cambiare brano o ad alzare e abbassare il volume, mettere in pausa la canzone che stai ascoltando o tante altre funzioni.

Gli auricolari supportano anche il Google Fast Pair, per un’associazione Bluetooth rapida e semplice con i dispositivi Android.

Non lasciarti scappare questa offerta incredibile: acquista ora le Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition a 99,99 euro su Amazon e immergiti nel mondo di Star Wars con gli auricolari degli Stormtrooper. Affrettati prima che finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.