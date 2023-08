Xiaomi Buds 3: PREZZO SPECIALE solo oggi sul Mi Store

Sbrigati ad acquistare gli Xiaomi Buds 3 a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Questo prezzo speciale è un’esclusiva Mi Store Italia. L’offerta è valida solo per oggi, salvo esaurimento scorte. Ecco perché devi essere particolarmente veloce se vuoi aggiudicarti almeno un paio di questi auricolari premium con custodia di ricarica. Scegli la tua colorazione preferita tra Black e White.

Si tratta di un’eccellenza del suono. Indossali e lasciati trasportare da un suono meraviglioso ricco di dettagli e particolari che probabilmente non hai mai ascoltato prima. Oltre alla cancellazione attiva del rumore, questi earbuds rappresentano l’innovazione dell’ascolto. La loro batteria assicura fino a 7 ore di utilizzo e fino a 32 ore di ascolto utilizzando la custodia di ricarica.

Xiaomi Buds 3: l’eccellenza si ascolta

Scegli Xiaomi Buds 3 per la tua musica di qualità. Indossandoli scoprirai quanto sono precisi nella riproduzione grazie al driver dinamico ultra sensibile che riproduce in modo preciso i dettagli sonori. Con 3 modalità ANC, ottieni una cancellazione del rumore. In aggiunta hai anche la Modalità Trasparenza. Scegli tu quanto isolarti da ciò che ti circonda.

Estraili dalla loro custodia di ricarica e indossali. In un attimo si connettono automaticamente al tuo dispositivo senza alcuna interferenza e senza alcun problema. Lascia che la qualità di chiamate e suono migliori notevolmente grazie a questi auricolari premium decisamente professionali. Acquistali ora a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Solo per oggi e solo sul Mi Store Italia.

