Xiaomi Buds 3: prezzo crollato su Amazon (65%)

Le Xiaomi Buds 3 sono delle ottime cuffie true wireless che, in questo momento, diventano ancora più convenienti grazie alla nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 44,99 euro invece che 129,99 euro, con uno sconto del 65% rispetto al listino. La versione in offerta è la Gloss White. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, destinata a durare solo per poco.

Xiaomi Buds 3: da comprare subito con quest’offerta

Le Xiaomi Buds 3 sono delle ottime cuffie true wireless dotate di un driver dinamico a doppio magnete e del sistema di cancellazione del rumore ANC, fino a 40 dB. Da notare, inoltre, un’autonomia superiore alla media, con la possibilità di garantire fino a 7 ore di utilizzo con una carica e fino a 32 ore di utilizzo considerando la carica aggiuntiva garantita dalla custodia.

Facili da utilizzare, grazie al supporto al Bluetooth 5.2, e dotate di un design elegante oltre che della certificazione IP55, le cuffie true wireless di Xiaomi rappresentano ora una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un prodotto di alta qualità ma con un prezzo sicuramente molto accessibile.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Xiaomi Buds 3 al prezzo scontato di 44,99 euro, con uno sconto del 65% rispetto al listino. Si tratta di una promozione davvero ottima, da sfruttare per acquistare delle ottime cuffie true wireless con una spesa ridotta. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

