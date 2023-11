Xiaomi Buds 3 in offerta su Amazon: oggi le paghi meno di 40€

Gli Xiaomi Buds 3 sono disponibili su Amazon al prezzo scontato di 39,99€ invece di 42,98€. Questi auricolari Bluetooth 5.2 offrono una straordinaria esperienza audio, grazie, tra le altre cose, ad una convincente funzione di cancellazione attiva del rumore.

La cancellazione del rumore raggiunge profondità fino a 40 dB, riducendo i rumori di fondo fino al 99%. Grazie alla tecnologia avanzata, la qualità del suono è eccezionale, garantendo dettagli accurati sia nelle scene chiare che in quelle scure.

Con una batteria a lunga durata e la possibilità di ricarica wireless, gli auricolari consentono fino a 7 ore di riproduzione ininterrotta. Il sofisticato driver dinamico a doppio magnete, la curva di sintonizzazione professionale Xiaomi HRTF e la modalità trasparenza per percepire i suoni esterni contribuiscono a un’esperienza sonora straordinaria.

Dotati di triplo microfono, feedback, feed-forward e talk, lavorano sinergicamente per cancellare accuratamente i rumori ambientali e stabilizzare la voce durante le chiamate. La connessione a due dispositivi contemporaneamente è supportata su sistemi Android, iOS o Windows, offrendo versatilità in ogni situazione.

L’associazione rapida semplifica la connessione aprendo la custodia accanto allo smartphone e toccando lo schermo. Con un grado di protezione IP55, sono resistenti a polvere e acqua, ideali per l’attività fisica.

Con una cancellazione del rumore ibrida di livello superiore, comandi a risposta immediata e una lunga durata della batteria, gli Xiaomi Buds 3 offrono un’esperienza audio avanzata e comoda, diventando un accessorio essenziale per gli amanti della musica e delle chiamate in mobilità. Approfitta di questa offerta per migliorare la tua esperienza audio quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.