Xiaomi Buds 3 e Buds 3 Pro: audio Hi-Fi e ben 32 ore di autonomia

Giornata intensa per la multinazionale cinese che, oltre all'attesissimo flagship Xiaomi 12 ed all'elegante Watch S1, ha presentato gli auricolari Bluetooth Xiaomi Buds 3 e Buds 3 Pro.

Xiaomi Buds 3 e Buds 3 Pro: entry level che non rinunciano alla qualità

I due modelli non si differenziamo per via delle specifiche tecniche ma in virtù della colorazione Huguang Blue dedicata esclusivamente alle Buds 3 Pro.

Precisato questo, le cuffie wireless di Xiaomi si caratterizzano per la presenza delle asticelle che garantiscono una migliore stabilità nelle orecchie ed un'impeccabile cattura della voce durante le telefonate. Degno di nota il sistema di eliminazione del rumore, con ben 3 modalità fruibili che secondo il produttore assicurano la riduzione dei disturbi esterni fino a 40 dB.

Buds 3 e Buds 3 Pro sono in grado di fornire un suono Hi-Fi grazie al supporto dei driver dinamici che limitano la distorsione armonica ad una percentuale pari ad appena lo 0,07%. Ottima l'autonomia: si stima un utilizzo continuativo fino a 7 ore, ampliabili a 32 ore facendo affidamento alla pratica custodia di ricarica in dotazione.

Xiaomi Buds 3 e Buds 3 Pro, disponibili al momento solo per il mercato cinese, potranno essere acquistati ai rispettivi prezzi di 499 yuan (circa 60 euro) e 649 yuan (circa 90 euro).