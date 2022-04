Xiaomi Buds 3: cuffiette TOP a PREZZO MINIMO (-23%)

Le nuove Xiaomi Buds 3 si trovano in offerta su Amazon a 99,99€, con uno sconto del 23% che porta le cuffiette al minimo storico, con un risparmio effettivo di 30 euro rispetto al prezzo originale.

La serie di cuffiette Xiaomi Buds è da anni un punto di riferimento nel mondo degli auricolari true wireless, anche questo terzo modello non fa eccezione e propone un rapporto qualità/prezzo eccellente. A meno di 100 euro ci si porta a casa un paio di cuffie in-ear pernsate per garantire un fit ergonomico e dotate di tantissima tecnologia.

Disponibili sia in bianco che in nero, le Buds 3 arrivano in confezione con un cavo USB-C per la ricarica. Le cuffie si connettono a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi tramite Bluetooth 5.2, uno standard di nuova concezione che garantisce un segnale stabile e un'ottima qualità audio.

Il design del nuovo modello Xiaomi ricorda molto le AirPods Pro di Apple, pur proponendo una verniciatura opaca davvero piacevole alla vista e al tatto. Il case di ricarica è abbastanza compatto e consente di ricaricare diverse volte le cuffiette, offrendo un totale di 32 ore di riproduzione con una sola carica. La custodia è compatibile anche con la ricarica wireless, tramite qualsiasi basetta compatibile con lo standard Qi.

Non manca un sofisticato sistema di riduzione attiva del rumore, che isola l'utente dall'ambiente circostante e si rivela un valido alleato durante lunghi viaggi in treno o aereo. Isolarsi dal frastuono esterno è indispensabile per studiare, lavorare o guardare film e serie TV mentre si viaggia.

Oggi le Xiaomi Buds 3 sono disponibili in offerta su Amazon a 99,99€, con uno sconto di 30 euro che porta le nuove TWS al minimo storico, con spedizione gratuita e consegna espressa.