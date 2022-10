Xiaomi Buds 3, cuffie TWS con super batteria a prezzo MINI (-27%)

Hai necessità di acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless e stavi attendendo il Prime Day per scovare un’occasione irripetibile? Le ottime cuffie true wireless Xiaomi Buds 3 sono in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre con uno sconto 27%.

Ad appena 94€, infatti, il sistema audio wireless del colosso cinese ha tutte le carte al posto giusto per garantirti un’esperienza di utilizzo di alto livello.

27% di sconto su Amazon per il Prime Day per Xiaomi Buds 3

Munite di un bel design super ergonomico, le cuffie di Xiaomi integrano un modulo Bluetooth 5.2 che estende di molto il range di azione e permette la trasmissione di brani audio ad alta risoluzione. Il tutto è accompagnato poi da una batteria da ben 32 ore (con il case di ricarica rapida) per darti modo di ascoltare tutta la musica che vuoi senza temere di restare senza autonomia, e il supporto alla cancellazione del rumore che rimuove automaticamente i rumori esterni che potrebbero disturbarti.

Non farti scappare questa stupenda occasione del Prime Day: metti subito nel carrello le cuffie true wireless di Xiaomi fintanto che sono in offerta su Amazon con il 27% di sconto. Se le acquisti adesso ti arrivano direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

