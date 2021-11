Xiaomi: borraccia termica smart a 13€, SCONTACCIO del 51%

Solo per una manciata di ore, puoi avere la borraccia termica smart parte dell'ecosistema Xiaomi in sconto del 51% e con spedizioni assolutamente gratis. Sono le super offerte, disponibili per celebrare la giornata dei single! L'occasione è super ghiotta e la trovi su Aliexpress: per portare a casa questo gioiellino a 13€ circa devi solo completare l'ordine al volo, prima che le scorte finiscano.

Xiaomi: borraccia termica smart a gran prezzo

Un design incredibilmente elegante e raffinato. Materiali di alta qualità, con attenzione particolare all'acciaio inox utilizzato all'interno, parte a contatto con le bevande. I tuoi liquidi restano caldi fino a 24 ore e freddi fino a 12 ore. Fino a mezzo litro di capienza per garantirti di avere sempre il tuo tè o il tuo caffè in borsa, senza ingombro eccessivo.

Portala in ufficio, a scuola o all'università: attira immediatamente l'attenzione di tutti quando – semplicemente sfiorando il display LED posizionato sulla parte alta del tappo – potrai leggere la temperatura precisa del liquido all'interno.

Una chicca smart che non si trova facilmente su altri modelli. Questo prodotto dell'ecosistema Xiaomi ne è dotato invece e resterai sorpreso anche tu quando proverai a usarlo per la prima volta.

Non perdere l'occasione di portare a casa una borraccia termica di ottima qualità a prezzo specialissimo da Aliexpress. Per approfittare dello sconto del 51%, devi solo completare velocemente l'ordine. Prendi tutto a 13€ circa e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.