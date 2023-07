Xiaomi Book S: un tablet di alta qualità a un prezzo incredibile (-43%)

Se stai cercando un tablet 2 in 1 che ti offra prestazioni eccezionali e un’esperienza utente ottimizzata, non cercare oltre: il Xiaomi Book S è ciò che fa per te. E la buona notizia è che puoi ottenerlo oggi con uno sconto pazzesco del 43% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 399,99 euro, anziché 699,99 euro.

Xiaomi Book S: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche principali di questo Xiaomi Book S è la sua compatibilità con Windows 11, il sistema operativo che ti avvicina a ciò che ami. L’interazione con il dispositivo è stata ottimizzata per offrirti un’esperienza straordinaria, che tu preferisca utilizzare la tastiera, il trackpad, il controllo touch o la Smart Pen. Quale che sia il metodo che scegli, sarai sorpreso dalla qualità dell’esperienza.

Una delle componenti di punta dello Xiaomi Book S è il processore Snapdragon 8cx Gen 2, un innovativo processore ARM a 64 bit sviluppato da Qualcomm per notebook. Basato sul processo di produzione a 7nm, questo processore offre prestazioni e durata della batteria di altissimo livello. Potrai quindi godere di un’esperienza fluida e reattiva senza doverti preoccupare della durata della batteria.

La qualità del display è un’altra caratteristica che distingue lo Xiaomi Book S. Il display touchscreen da 12,4″ con aspect ratio da 16:10 ti permette di visualizzare più informazioni, mentre la risoluzione WQHD+ 2560×1600 garantisce dettagli mozzafiato. Inoltre, l’ampia gamma di colori che copre il 100% dello standard DCI-P3 offre colori vivaci e realistici. La luminosità fino a 500 nit assicura che lo schermo rimanga chiaro e visibile anche in ambienti luminosi.

Se ti interessa la qualità delle videochiamate, lo Xiaomi Book S non ti deluderà. La fotocamera anteriore cattura video a 1080p, mentre i due microfoni supportano la tecnologia ECNS, la cancellazione dell’eco e la soppressione del rumore Qualcomm Aqstic*. Le tue videoconferenze saranno di alta qualità, offrendoti una chiarezza di audio e video senza precedenti.

Per quanto riguarda l’audio, lo Xiaomi Book S dispone di due potenti altoparlanti che offrono un’esperienza audio stereo immersiva e coinvolgente. Che tu partecipi a una videoconferenza, guardi video o semplicemente ascolti musica, la qualità audio sarà eccellente.

Infine, la durata della batteria è un aspetto fondamentale per i lavoratori moderni. Con lo Xiaomi Book S, puoi concentrarti su ciò che è importante per tutta la giornata, grazie a una durata della batteria fino a 13,4 ore. Inoltre, il caricabatterie rapido ultracompatto da 65 W GaN ti permette di ricaricare rapidamente il notebook quando ne hai bisogno.

In conclusione, lo Xiaomi Book S è un tablet 2 in 1 di alta qualità che offre prestazioni eccezionali, un display straordinario, una qualità audio immersiva e una durata della batteria impressionante. Approfitta immediatamente del mega sconto del 43% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 399,99 euro. Le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.