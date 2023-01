Xiaomi Book S: tablet e laptop Windows 11 2-in-1 in offerta (-240€)

La produttività è letteralmente al tuo servizio con Xiaomi Book S, un tablet convertibile 2-in-1 che all’occorrenza si trasforma in un veloce e pratico laptop con Windows 11. Oggi su Amazon puoi acquistarlo con un grandissimo sconto di 240 euro: con la spedizione Prime ti arriverà a casa già domani.

Xiaomi Book S: la parola d’ordine è versatilità

Xiaomi Book S è un tablet dotato di display touchscreen da 12.4 pollici con aspect ratio da 16:10 e risoluzione WQHD+ 2560×1600 per dettagli mozzafiato e una gamma di colori che copre il 100% dello standard DCI-P3 offrendoti colori vivaci e realistici. E con la luminosità fino a 500 nit lo schermo rimane chiaro e visibile anche in ambienti luminosi.

La sua peculiarità è l’essere un dispositivo 2-in-1 per merito anche della presenza di Windows 11 che ti permette di sfruttare il device nel modo che preferisci: come un tablet tradizionale oppure un laptop collegando una tastiera bluetooth compatibile.

Sulla parte anteriore trova posto una fotocamera che ti permetterà di effettuare videochiamate a 1080p con il supporto di due microfoni con tecnologia ECNS per la cancellazione dell’eco e la soppressione del rumore. I due potenti altoparlanti invece ti offrono un’esperienza audio stereo immersiva e coinvolgente.

Con una batteria che dura fino a 13,4 ore e che ricarichi in fretta grazie al caricabatterie rapido ultracompatto da 65W, Xiaomi Book S è il dispositivo versatile perfetto per il lavoro e lo studio in mobilità. Ora può essere tuo con 240 euro di sconto: un affare imperdibile.

