Xiaomi Book S si aggiunge alla giornata di offerte del Mi Store (-100 euro)

Chi l’ha detto che Xiaomi è soltanto un produttore di telefoni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo? La dimostrazione più lampante di come Xiaomi sia una delle poche aziende in grado di assicurare un ecosistema completo è data dallo Xiaomi Book S, il tablet 2 in 1 da 12,4″ con Windows 11, tastiera, Smart Pen e processore Snapdragon 8cx Gen 2. Per farla breve, una bomba. Così come l’offerta del Mi Store di oggi, dove puoi acquistare l’elegante dispositivo 2 in 1 a 599,99 euro anziché 699,99 euro.

A tutto questo aggiungici pure la spedizione gratuita offerta dal Mi Store. L’unico difetto è che la promo non è eterna, quindi affrettati a completare l’ordine prima che il prezzo torni a 699,99 euro.

Mi Store in vena di regali: 100 euro di sconto subito sullo Xiaomi Book S

Produttività e versatilità al potere. Il Book S da 12,4″ è il primo laptop 2 in 1 che Xiaomi vende in Italia, dopo l’annuncio della scorsa estate. Uno dei dati più interessanti riguarda il display, con i suoi 500 nits di luminosità e la copertura sRGB del 100%, insieme al formato 16:10 votato per una maggiore produttività.

Il Book S di Xiaomi è inoltre un eccellente supporto per le videoconferenze. Merito della fotocamera anteriore in grado di acquisire video a 1080p e dei due microfoni che cancellano l’eco e riducono al massimo il rumore. Non solo però, perché ci sono anche due altoparlanti di primissima qualità, in grado di offrire un’esperienza audio stereo coinvolgente e immersiva.

Vai alla pagina dedicata all’offerta del Mi Store per risparmiare 100 euro sull’acquisto dell’ottimo Xiaomi Book S. La spedizione è gratuita.

