Xiaomi Book S da 12" con Windows 11 a prezzo da CAPOGIRO su Amazon: follia (-240€)

Sei alla ricerca di un dispositivo che possa essere il tuo compagno di lavoro ideale? Allora, Xiaomi Book S, con schermo da 12,4″, potrebbe essere la risposta alle tue esigenze. Questo tablet, che può essere facilmente trasformato in un notebook, offre un’esperienza di utilizzo ottimizzata grazie al sistema operativo Windows 11 già installato a bordo.

Con uno sconto di 240€, diventa imperdibile. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo prendi a 459€ invece di 699,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità residua limitatissima, tastiera e penna non inclusi.

Questo eccezionale ultrabook è dotato di un processore Snapdragon 8cx Gen 2, un innovativo processore ARM a 64 bit Qualcomm per i notebook, basato sul processo di produzione a 7nm. Questo garantisce prestazioni di alto livello e una durata della batteria impressionante.

Il display touchscreen da 12,4″ con aspect ratio da 16:10 offre una visualizzazione di più informazioni, mentre l’elevatissima risoluzione WQHD+ 2560×1600 garantisce dettagli mozzafiato. L’ampia gamma di colori copre il 100% dello standard DCI-P3, offrendo colori vivaci e realistici. Grazie alla luminosità fino a 500 nit, lo schermo rimane chiaro e visibile anche in ambienti luminosi.

Questo ibrido fra portatile e tablet è dotato di una fotocamera anteriore che acquisisce video a 1080p e due microfoni che supportano la tecnologia ECNS, cancellazione dell’eco e soppressione del rumore, Qualcomm Aqstic, rendendo le tue videoconferenze ancora migliori. Inoltre, due potenti altoparlanti offrono un’esperienza audio stereo immersiva e coinvolgente, garantendo un’ottima qualità audio.

Nonostante tutte queste caratteristiche, lo Xiaomi Book S è leggero e portatile, con un corpo in lega di alluminio/magnesio che è robusto e resistente. Puoi portarlo con te ovunque, rendendolo il compagno di lavoro ideale.

Non perdere l’occasione di avere un dispositivo potente, versatile e affidabile come questo. Completa adesso l’ordine su Amazon a un prezzo imbattibile di 459,00€ invece di 699,99€. Non aspettare, l’offerta potrebbe terminare presto! Spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.