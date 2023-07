Xiaomi Book S da 12,4" a PREZZO BOMBA su Amazon (-43%)

Se sei alla ricerca di un tablet dalle prestazioni eccellenti ma non vuoi svenarti, allora non perdere assolutamente questa offerta che sto per segnalarti. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Book S a soli 399,99 euro, invece che 699,99 euro.

Non stropicciati gli occhi perché non stai sognando. In questo momento puoi avvalerti di uno sconto esagerato del 43%che quindi ti permette di risparmiare ben 300 euro sul totale. Inutile dire che a un prezzo del genere andrà a ruba. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi Book S: il top di gamma a prezzo entry level

Book S ha solo l’aspetto di un tablet ma in realtà è praticamente un computer. Infatti possiede il sistema operativo Windows 11 e quindi funziona esattamente come un PC. Questo lo rende molto intuitivo e pratico. Ha un display generoso da 12,4 pollici che quindi ti garantisce una visione ottimale. Perfetto per guardare film o video in streaming.

È ottimizzato per poter integrare la tastiera e la smart pen (che non sono incluse) per facilitarti notevolmente alcune fasi di lavoro e hobby. È dotato di due altoparlanti potenti e di qualità che ti regalano un’esperienza coinvolgente. Ha un potente processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 con a supporto 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Possiede una super batteria in grado di durare per 14 ore e ha una ricarica rapida da 65 W.

Insomma un vero portento che oggi ti porti a casa una cifra molto più bassa. Come ti dicevo devi essere veloce perché l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Book S a soli 399,99 euro, invece che 699,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.