Xiaomi Bip U Pro è uno smartwatch eccezionale che paghi una frazione del suo prezzo su eBay: con la promozione in atto risparmi quasi una quarantina di euro e lo paghi appena 45,91€. Al momento del checkout inserisci il codice “PITSMART21” e vedrai l'ammontare diminuire, ma affrettati perché la promozione è in scadenza oggi.

Uno smartwatch di cui non ti penti: Xiaomi Bip U Pro

Xiaomi Bip U Pro è uno smartwatch che vedi e ti piace: semplice ma pieno di funzioni non può soddisfarti, soprattutto perché lo adatti ad ogni contesto e ti offre veramente tutto.

In colorazione nero è letteralmente perfetto, in più il suo display a colori spicca con i colori brillanti e la possibilità di personalizzarlo come più ti piace. Vai nelle impostazioni e fai ciò che vuoi.

Con i diversi sensori che ha all'interno tieni sotto controllo la salute e l'attività fisica. Cosa significa? In poche parole che hai un misuratore di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sonno, stress e ciclo mestruale a portata di polso. Non sei ancora soddisfatto? Allora affidati ai dati inerenti allo sport per misurare le tue performance in modo perfetto.

La batteria è un portento che dura giorni e giorni interi per non doverti mai stressare con cavi e cavetti. In più sono presenti le notifiche smart che ti tengono a contatto con il mondo esterno in modo semplice e veloce.

Praticamente acquistare Xiaomi Bip U Pro su eBay a soli 45,91€ è un vero affare che non puoi evitare. Aggiungilo al carrello e inserisci il codice “PITSMART21″ per avere un extra sconto. Affrettati perché la promozione è in scadenza.

Ps: le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch