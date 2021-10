Xiaomi: bastano 9€ per un WiFi POTENTISSIMO, super router

Grazie a Xiaomi, con 9€ circa appena porti a casa un potentissimo router WiFi, che supporta fino a 64 dispositivi. Perfetto per i tuoi dispositivi e per la casa smart, adesso lo prendi in offerta lampo a prezzo ridicolo su Amazon: completa rapidamente l'ordine per approfittarne e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: potente router WiFi a gran prezzo

Un dispositivo di design, dotato di 4 antenne che servono proprio a garantirti una connessione senza fili super stabile. Tutto quello che devi fare è connetterlo al router di casa e poi – attraverso l'applicazione per Android e iOS – potrai gestire ogni aspetto di questo gioiellino.

Senza alcun problema, potrai gestire fino a 64 dispositivi connessi contemporaneamente. Questo lo rende perfetto proprio per la gestione della smart home: lampadine, elettrodomestici, deumidificatori, purificatori. Insomma, tutti i tuoi device, perfettamente connessi alla rete Internet senza fili di casa.

Ovviamente, spazio anche per smartphone, tablet, PC e qualsiasi dispositivo tu abbia bisogno di collegare. Con una velocità massima di 300 Mb/s non ci saranno problemi.

A questo prezzo, il potente router WiFi di Xiaomi, con un cuore smart che puoi gestire attraverso l'apposita applicazione, è imperdibile. Si tratta però di un'occasione lampo: completa rapidamente l'ordine da Amazon per averlo a 9€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.