Xiaomi Band 6 NFC: solo 44€ per gestire i tuoi pagamenti CONTACTLESS

Xiaomi Band 6 NFC mette al tuo servizio numerose funzioni per ogni tipo di esigenza, oltre ad una qualità costruttiva impeccabile. Software ricco e completo, display più grande rispetto alle unità di passata generazione e, soprattutto, possibilità di effettuare pagamenti contactless tramite NFC.

Approfittane oggi, prima che la promozione termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 18%, la smart band di Xiaomi sarà tua con poco più di 44 euro invece di 54 euro.

Prezzo in discesa su Amazon per Xiaomi Band 6 NFC

La smart band Xiaomi vanta la presenza di un nuovo e bellissimo display AMOLED da 1.56 pollici, il 49% più grande rispetto al precedente modello, per immagini sempre chiare e nitide anche sotto la luce diretta del sole. Grazie al microfono integrato, potrai in ogni momento chiedere il supporto dell’assistente virtuale Alexa per svolgere in rapidità le tue operazioni quotidiane.

Il compagno ideale per il tuo benessere con 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, rilevazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e tanto altro ancora. Potente batteria, per un utilizzo fino a 12 giorni. Il servizio di pagamento contactless è un fiore all’occhiello per la smart band Xiaomi, con supporto per il circuito Mastercard.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova Xiaomi Band 6 NFC: la pagherai ulteriormente meno ed arriverà a casa con spedizione gratuita in pochissimi giorni.

