Xiaomi: aspirapolvere senza fili POTENTISSIMO a prezzo strabiliante (137€)

L’iconico Xiaomi G9, eccellente aspirapolvere senza fili, finalmente crolla su eBay a prezzo speciale. Potentissimo, è perfetto per eliminare peli, polvere e sporcizia dal pavimento e non solo. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 137€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “VACANZE23”. Arriva con spedizioni rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.

Un prodotto che non potrebbe essere più versatile e utile. Affidati a lui per eliminare la sporcizia dai pavimenti e non solo: utilizzando gli accessori in dotazione, potrai pulire praticamente ovunque.

Ottima l’autonomia energetica: a disposizione hai fino a 60 minuti di utilizzo con una sola ricarica, ma – fidati – finirai di pulire molto prima, grazie alla sua potenza! Qualità eccezionale, garantita da un brand che ormai è leader anche nel settore degli elettrodomestici, e una dotazione super completa. In confezione, troverai:

1 Mi Vacuum Cleaner G9

1 asta di prolunga

1 spazzola per pavimenti a coppia elevata

1 mini spazzola motorizzata

1 beccuccio per spazzola 2 in 1

1 beccuccio per fessure

1 Supporto di ricarica e conservazione 2 in 1 (inclusi 2 viti, 2 prese a muro, adesivo di posizionamento)

1 alimentatore

1 manuale

1 guida dell’utente

1 adesivo con modello di montaggio

Non perdere la sensazionale occasione del momento e porta a casa lo spettacolare aspirapolvere senza fili Xiaomi G9

