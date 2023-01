Xiaomi aspira e lava: robot smart a 199€, sconto ASSURDO del 43% (Amazon)

Questo spettacolare robot smart di Xiaomi è in grado di aspirare la polvere al meglio dal pavimento e non solo. Infatti, può anche lavarlo al meglio. Immagina il “lusso” di poter lavare ogni giorno il tuo pavimento, anche se lavori e sei super impegnato. Grazie al suo cuore intelligente, puoi gestire ogni aspetto di questo concentrato di tecnologia tramite la specifica applicazione per smartphone.

Grazie all’assurdo sconto Amazon del 43%, puoi prenderlo a 199€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Un prodotto studiato per diventare il tuo nuovo alleato per le pulizie domestiche. Affidati a lui per tenere puliti i pavimenti quotidianamente, senza che sia tu a dovertene occupare. Tramite l’applicazione per smartphone, puoi facilmente programmare il suo funzionamento, ma anche accenderlo e spegnerlo da remoto.

Il lavaggio del pavimento pressurizzato, tramite specifico panno da attaccare sotto il dispositivo, elimina le macchie rapidamente e senza lasciare traccia. Non è naturalmente un lavaggio approfondito, ma è perfetto per la pulizia quotidiana, spesso difficile se lavori per molte ore al giorno.

Grazie ai suoi 110 minuti di autonomia energetica, sarà in grado di pulire al meglio anche le abitazioni più grandi, evitando senza problemi gli ostacoli, sfruttando gli affidabili sensori integrati.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 43% e portare a casa l’eccellente robot smart di Xiaomi a 199€ circa appena da Amazon. Completa l’ordine velocemente per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.