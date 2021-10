Xiaomi: arriva un flagship Redmi con Snapdragon 870

Xiaomi lancerà un telefono di punta con il sottomarchio Redmi e con il processore Qualcomm Snapdragon 870 sotto la scocca: ecco cosa ha detto un tipster in queste ore.

Il flagship Redmi sarà “low-cost”?

Mentre l'OEM cinese si sta preparando per il lancio della sua serie Redmi Note 11 nei mercati globali, un informatore ha rivelato informazioni interessanti su un altro dispositivo che potrebbe arrivare presto in commercio. Apparentemente, la società sta anche pianificando di lanciare anche un nuovo flagship di punta Redmi a basso budget.

La notizia arriva dal noto tipster @数码闲聊站 che ha condiviso questa notizia su Weibo (un sito web di microblogging cinese). Sul sito dei social media, ha rivelato che la compagnia asiatica lancerà un nuovo telefono di punta con marchio Redmi dotato del processore Snapdragon 870 di Qualcomm. Al momento, sappiamo che il Redmi K40 è uno flagship premium che presenta questo processore ed è sul mercato con un prezzo molto competitivo.

Quindi sembra strano sapere che la società lancerà un altro modello che potrebbe competere con la propria stessa offerta di telefoni premium. Sfortunatamente, oltre a rivelare semplicemente il processore, l'informatore non ha rivelato altri dettagli riguardanti questo imminente device top di gamma.

Anche se, dal momento che sfoggerà lo Snapdragon 870, sarà probabilmente posizionato da qualche parte tra telefoni di fascia alta e dispositivi di fascia medio-alta.

In particolare, ricordiamo che un anno fa, Xiaomi aveva lanciato la Redmi K30S Extreme Commemorative Edition dopo il debutto della serie K30 lo scorso anno. In altre parole, il terminale in questione potrebbe anche far parte della serie Redmi K e potrebbe essere anche un'altra nuova variante dell'ultima line-up K40.

Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.