Xiaomi, Amazon: 10 gadget a prezzo da MERCATINO, da 4€

Xiaomi non è solo smartphone e wearable: ci sono tantissimi prodotti all'interno del suo ecosistema. Dispositivi realizzati in collaborazione con micro brand, pronti a permetterti di fare dei veri e propri affari, proprio come se fossi a un mercatino. Le 10 occasioni che ho selezionato oggi, partono da appena 4€ appena su Amazon. Le spedizioni gratis su ogni dispositivo: qual è il tuo preferito?

Xiaomi: 10 device a prezzo mercatino su Amazon

Non solo prodotti di elettronica. Qualcuno non lo è, ma merita di essere raccontato. Proprio come il primo: un tagliaunghie. Si, hai letto bene. Voglio segnalartelo perché è realizzato con materiali eccellenti, è super robusto, è dotato di custodia e lo proti a casa a 4€ appena. Come? Basta metterlo nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice “IQJGH4UU”.

Il secondo dispositivo è una praticissima luce da notte, che è pronta – grazie ai suoi sensori – a illuminare il tuo percorso al buio. La colleghi alla presa e sei pronto. Bella e di design, la prendi a circa 6€: mettila nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “8SKL4DUJ”.

Il terzo gadget è uno dei miei preferiti. Un bellissimo termometro igrometro di precisione (brand Miiw), con tanto di grafico per controllare in tempo reale il grado di comfort ambientale. Su Amazon lo prendi a 11€ circa: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine.

Il quarto gadget è per chi vuole mettere insieme tecnologia e design vintage. Questa sveglia smart è uno spettacolo: la gestisci con lo smartphone, ha un ottimo display retroilluminato e un design irresistibile. Il prezzo? Meno di 20€: spunta il coupon e completa l'ordine per averla in sconto.

Il quinto dispositivo è pensato per la cura della persona. Si tratta di un rasoio professionale, con testina 3D, batteria integrata e elevate prestazioni. Realizzato dal brand Enchen, lo porti a casa a 17€ circa appena.

Il sesto dispositivo è uno spettacolo. Utilissimo a scuola, quanto a lavoro. Un tablet LCD per scrittura, appunti e disegni. Realizzato con cura maniacale dei dettagli, pensato per uso intenso e facilissimo da usare: lo porti a casa a 25€ appena e il pennino (con aggancio magnetico) è incluso.

A seguire, per i tuoi lavori di fai da te, un kit strepitoso: un cacciavite, 56 punte, 69 pezzi in totale (inclusi i tantissimi accessori). Tutto realizzato con materiali premium e design elegante e raffinato, si tratta di un prodotto spettacolare. Tutto il set, con i 69 pezzi, lo porti a casa a 31€ circa appena grazie alla promozione lampo.

Ancora, c'è una torcia. Perché mai dovresti sceglierla? Per la marea di funzioni, ma – soprattutto – ti basti sapere che la lampada principale (in totale ne monta due) arriva a illuminare fino a 240 metri, tantissimo. Se fosse di altri brand, costerebbe tantissimo. Grazie al brand Nextool, la porti a casa a 32€: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per averla a questo prezzo.

Il nono prodotto è uno spasso, pronto a stupire i tuoi ospiti. Un cavatappi elettrico che più bello, utile ed elegante non potrebbe essere. Fai o fatti un regalo super stiloso, con questo gioiellino: lo prendi ad appena 31€ circa.

Per chiudere in bellezza, uno smartwatch. Elegante e completo, perfetto per l'utilizzo quotidiano. Si tratta del wearable Haylou LS05 ed è decisamente interessante: portalo a casa ad appena 31€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Ti ricordo che tutti i prodotti sono parte dell'ecosistema Xiaomi, su alcuni non c'è logo, ma basta una rapida ricerca per comprenderne la provenienza. Anzi, basta usarli per rendersi conto che valgono molto più di quello che costano.