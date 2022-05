Xiaomi al SICURO in alta definizione: videocamera 2K 5 in 1 a 29€

Xiaomi ha una videocamera 2K 5 in 1 che è pazzesca. Immagini straordinariamente nitide, un sacco di funzioni e protezione della casa 24 ore su 24. L’ideale per avere un occhio vigile sulla tua abitazione, anche quando non ci sei: audio bidirezionale, visione notturna, archiviazione continua e non solo. Un piccolo concentrato di tecnologia di design, ora a gran prezzo.

Un prodotto super premium, che ora prendi in sconto da Amazon a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, ma dovrai essere veloce però perché si tratta di un’offerta a tempo limitato.

Xiaomi: videocamera 2K 5 in 1 in gran sconto

Un prodotto che si distingue dalla massa, soprattutto in questa fascia di prezzo. Si percepisce la differenza semplicemente al tatto: oltre a un design elegante, si tratta di un oggetto particolarmente curato anche nei materiali di costruzione. Un bel blocchetto robusto, che sarà anche un ottimo oggetto d’arredo.

Come anticipato, si tratta di un dispositivo 5 in 1, ecco perché:

riprese con risoluzione 2K, con visione in tempo reale, raggiungibile tramite applicazione per Android e iOS; rotazione del sensore a 360 gradi, ma anche verso l’altro e il basso: perfetto per avere sotto controllo l’intero ambiente dov’è sistemato il dispositivo; audio bidirezionale: tramite app, puoi ascoltare i suoni che ci sono nell’ambiente, ma anche interagire, inviando dei messaggi vocali; visione notturna: con questo gioiellino, vedi perfettamente quello che accade anche al buio; invio di notifiche in tempo reale in caso di movimenti, direttamente sullo smartphone.

Un prodotto super completo, quindi, perfetto per la sicurezza di casa, ufficio e altri posti che ti stanno a cuore. Super semplice anche la configurazione, basta uno smartphone e una connessione a Internet tramite WiFi.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, con questa videocamera 2K 5 in 1 di Xiaomi: completa l’ordine al volo per prenderla in sconto a 29,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, è un’occasione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.